Präsidentin Liedtke fordert sachliche Auseinandersetzung mit der AfD

sagt sie: «Wir brauchen die sachliche parlamentarische Auseinandersetzung.» Und: «Ausgrenzung würde heissen, dass man all die Wählerinnen und Wähler der AfD auch ausgrenzt, und das kann nicht das Ziel sein.» Diese Wortmeldung kommt zu einem interessanten Zeitpunkt: Brandenburg bereitet sich auf die Landtagswahl im September vor. Aktuell führt die AfD, die seit 2014 im Landtag vertreten ist, die Umfragen an.

Präsidentin Liedtke hält es für notwendig, die Kommunikation und Offenheit für Argumente auch gegenüber der AfD zu verbessern, um polarisierenden Tendenzen entgegenzuwirken.Die Kommentare auf weltwoche.ch/weltwoche.de sollen den offenen Meinungsaustausch unter den Lesern ermöglichen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass in allen Kommentarspalten fair und sachlich debattiert wird.Scharfe, sachbezogene Kritik am Inhalt des Artikels, an Protagonisten des Zeitgeschehens oder an Beiträgen anderer Forumsteilnehmer ist erwünscht, solange sie höflich vorgetragen wir

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Weltwoche / 🏆 3. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gerlafingen SO: Auseinandersetzung zwischen eritreischen GruppenDie Polizei verhinderte am Sonntag in Gerlafingen SO ein Aufeinandertreffen von gegnerischen Eritrea-Gruppen. Beim Einsatz wurden zwei Personen leicht verletzt.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Zwei Männer werden in Chur bei einer Auseinandersetzung schwer verletztIn der Nacht auf Ostermontag haben unbekannte Personen zwei Männer im Churer Welschdörfli angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Stadt Luzern LU / Zeugenaufruf: Mann bei Auseinandersetzung verletztAm Mittwochabend wurde in der Stadt Luzern ein Mann bei einer Auseinandersetzung verletzt. Der mutmassliche Täter flüchtete anschliessend in unbekannte Richtung.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Stadt Bern BE: Auseinandersetzung zwischen mehreren PersonenAm Donnerstagmorgen hat sich in Bern eine tätliche Auseinandersetzung zwischen mutmasslich 3 Personen zugetragen.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Mann bei Auseinandersetzung in Bad Ragaz schwer verletztWährend eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen am Mittwochabend den Tatbestand einer Sachbeschädigung aufgenommen hat, ereignete sich dort zugleich eine Gewalttat. Zwei Menschen wurden verletzt.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Schwerverletzter Mann nach Auseinandersetzung in Bad RagazBei einer Auseinandersetzung in einem Wohnhaus in Bad Ragaz SG ist am Mittwochabend ein Mann…

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »