Präsidentin des Schweizer Tierschutzvereins tritt zurück

PreviousNext

Einige der Sektionen hätten entschieden, an der Delegiertenversammlung nicht teilzunehmen, hiess es weiter. Viele Delegierte hätten deutlich gemacht, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage seien, über die verschiedenen Anträge abzustimmen. Eine Mehrheit des Zentralvorstands habe sich daraufhin für eine Verschiebung entschieden. Die CH Media-Zeitungen hatten zuerst darüber berichtet.

«Das von den beiden suspendierten Mitgliedern initiierte Strafverfahren und die von ihnen aufgeheizte mediale Stimmung führten zu einer grossen Verunsicherung der Delegierten», teilte der STS am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. headtopics.com

Im September 2023 hatte der Zentralvorstand die SP-Nationalrätin Martina Munz und eine weiteres Vorstandsmitglied, ETH-Agraringenieur Michel Roux, suspendiert. Die beiden hätten wiederholt das Loyalitäts- und Kollegialitätsprinzip verletzt. Die Basis für eine Zusammenarbeit sei nicht mehr gegeben, hiess es damals vonseiten STS.

Munz hielt die Vorwürfe für haltlos, wie sie in der Folge auf Anfrage erklärte. Sie und Roux hatten zuvor den Führungsstil der Verbandspräsidentin Nicole Ruch kritisiert und ein Strafverfahren initiiert. Ruch wollte sich daraufhin aus dem operativen Geschäft des Vereins zurückziehen. headtopics.com

Die Diskussion innerhalb des STS müsse nun wieder auf eine sachliche Basis gestellt werden, teilte der Verein am Freitag weiter mit. Der Zentralvorstand plane deshalb, zu Beginn des kommenden Jahres ein Präsidententreffen einzuberufen, an welchem «zukunftsgerichtete Entscheide erarbeitet werden». Die Delegiertenversammlung werde in den nächsten sechs Monaten nachgeholt.

Weiterlesen:

SchweizerBauer »

Schweizer Tierschutz will Krise aussitzen: Präsidentin lässt DV platzen – «gesetzeswidrig», sagt der RechtsdienstDie Tierschutz-Präsidentin kämpft gegen ihre Abwahl und lässt die Delegiertenversammlung platzen. Das ist laut dem eigenen Rechtsdienst «gesetzeswidrig». Weiterlesen ⮕

Erneuter Abgang bei Schweizer Klassikfestival: Der Schweizer Festspielsommer darf sich ab 2026 neu erfindenChristoph Müller verlässt das Menuhin Festival Gstaad: Seit 2002 hat er das Festival zu neuer Blüte gebracht und 2023 einen Besucherrekord erreicht. Weiterlesen ⮕

Konjunktur im Euroraum bleibt vorerst schwachDie Konjunkturaussichten in der Euro-Zone sind laut EZB-Präsidentin Christine Lagarde trübe. Weiterlesen ⮕

Schweizer Banken: Wenn Traumkunden zum Alptraum werdenViele Schweizer Banken hofieren superreiche Kunden aus Schwellenländern. Das ist stets eine Gratwanderung, wie nun gerade die Branchenführerin UBS erleben muss. Weiterlesen ⮕

Frankfurter Bankgesellschaft baut Schweizer Führungsriege umDie Frankfurter Bankgesellschaft mit ihren beiden Banken in Deutschland und der Schweiz gibt sich eine neue Organisationsstruktur. Infolgedessen werden auch hierzulande die Führungspositionen neu besetzt. Weiterlesen ⮕

Börsen-Ticker: US-Börsen starten tiefer - Tech-Aktien weiter unter Druck - Schweizer Aktienmarkt rotDie US-Börsen eröffnen am Donnerstag leicht tiefer. Weiterlesen ⮕