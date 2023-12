Präsidentin der University of Pennsylvania tritt nach Kritik zurück

Der Streit über den Konflikt in Nahost wird auch an den Universitäten in den USA ausgetragen. Die Präsidentinnen dreier Elite-Unis geraten durch Äusserungen zum Antisemitismus an Hochschulen enorm unter Druck. Nun zieht eine von ihnen Konsequenzen.Nach heftiger Kritik an ihrem Auftritt bei einer Kongress-Anhörung zu Antisemitismus an Elite-Universitäten in den USA zieht die Präsidentin der University of Pennsylvania, Liz Magill, Konsequenzen.

Wie die Universität am Samstag mitteilte, tritt die 57 Jahre alte Juristin als Präsidentin zurück. Sie lege das Amt freiwillig nieder, bleibe aber festes Mitglied der juristischen Fakultät, hiess es. Eine Begründung wurde nicht genannt. Magill war am Dienstag gemeinsam mit den Präsidentinnen von Harvard und des Massachusetts Institute of Technology (MIT) zu einer Anhörung im US-Kongress vorgeladen worden. Hintergrund sind antisemitische und islamophobe Vorfälle an den Einrichtungen seit dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober. Alle drei bestätigten, dass es diese Vorfälle ga





