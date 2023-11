Präsidentenwahl in den USA - Donald Trump von der Wahl ausschliessen?

Zum Sturm aufs Kapitol angestacheltDieser Passus disqualifiziere heute, 155 Jahre später, auch Donald Trump, ist Michael Luttig überzeugt. Er war früher hochrangiger konservativer Bundesrichter. Der 14. Verfassungszusatz verbietet es Trump, je wieder Präsident zu werden. Autor: Michael Luttig Früherer konservativer Bundesrichter Luttig spricht vom Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021. Damals drang ein gewalttätiger Mob, angestachelt von Trump, ins Parlamentsgebäude in Washington ein und versuchte, die Zertifizierung des Wahlsiegs von Joe Biden zu verhindern.

Gericht urteilt über Zulassung TrumpsDoch andere widersprechen. Und sie werfen Fragen auf: Gilt dieser Passus in der Verfassung auch für Präsidenten? Sie werden dort nicht explizit erwähnt. Oder: War das, was am 6. Januar 2021 geschah, wirklich ein Aufstand oder eine Rebellion?

Nicht sechs Wählerinnen und Wähler aus Colorado entscheiden, wer die USA anführen soll – das tut das Volk. Autor: Scott Gessler Trumps Anwalt im Prozess von Colorado Jetzt hat es die «Disqualifikationsthese» erstmals in einen Gerichtssaal geschafft. Im Bundesstaat Colorado sind sechs Wählerinnen und Wähler vor Gericht gezogen, weil sie wollen, dass Trump von der Wahl ausgeschlossen wird.

Wasser auf Trumps VerschwörungsmühleDer Versuch, Trump mit einem Verfassungszusatz von 1868 vom Weissen Haus fernzuhalten, passt gut in Trumps Narrativ, seine Gegner wollten ihn mit allen Mitteln sabotieren. Schon lange behauptet er fälschlicherweise, er sei Opfer von massivem Wahlbetrug geworden.

