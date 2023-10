Präsident der römisch-katholischen Landeskirche Aargau kündigt Rücktritt an

Luc Humbel, Präsident der römisch-katholischen Landeskirche Aargau, kündigt seinen Rücktritt per Ende 2024 an. Sein Amt stelle er ab August 2024 zur Verfügung, ist einer Medienmitteilung der katholischen Landeskirche zu entnehmen. Gründe für den Rücktritt werden keine genannt.

Humbel hat das Amt seit 2010 inne, von 2016 bis 2019 stand er als Präsident ausserdem der römisch-katholischen Zentralkonferenz (RKZ) als Präsident vor. Er habe die Landeskirche im Aargau stark weiterentwickelt, heisst es in der Mitteilung. Die Landeskirche nennt etwa die Einführung der kirchlich-regionalen Sozialdienste als Angebote der Caritas, die Schaffung einer ökumenisch verantworteten Spitalseelsorge oder der ersten Notschlafstelle im Kanton.

Humbel habe sich stets für Reformen im Bistum und in der Kirche eingesetzt, heisst es weiter. «Luc Humbel überzeugte mit seiner konsequenten Haltung bezüglich transparenter Aufarbeitung des Missbrauchs in der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz.» headtopics.com

Eine Studie der Universität Zürich deckte im September 1002 Fälle von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche auf. Und Humbel scheute sich nicht vor klaren Worten.kritisierte er die Haltung katholischer Würdenträger – und griff den Bischof des Bistums Basel an: «Mich überrascht, wie unsensibel man heute mit dieser Thematik und den Opfern umgehen kann. Und dieser Vorwurf richtet sich auch explizit an Bischof Felix.

Eine Findungskommission sucht nun geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt. Aus dieser Auswahl wird der Kirchenrat der Synode eine Wahlempfehlung vorlegen.

