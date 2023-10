Prämienschock: So massiv zocken Medizinkonzerne Schweizer Prämienzahler ab

Sind Patientinnen und Patienten für den Prämienschock verantwortlich, weil sie zu schnell und zu häufig medizinische Leistungen beanspruchen? Alain Bersets Vorwurf mag berechtigt sein, doch offenbart ein Blick auf die Branche der Medizinaltechnologie einen kaum durchschaubaren und trotzdem beträchtlichen Kostentreiber .

Kaufpreis zwischen 2200 und 12’900 Franken Zur Veranschaulichung: Das Gerät wurde im Kanton Solothurn für 2200 bis 8100 Franken eingekauft. Bei der Tessiner Gruppe Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) kostete der Herzschrittmacher hingegen bis zu 12’900 Franken. Der Einkäufer des Kantonsspitals Winterthur, Patrick Müller, sagt darum: «Das System funktioniert nicht – der Markt spielt schon lange nicht mehr so wie in anderen Branchen.

Prämien: Wie Medizinkonzerne Schweizer Prämienzahler abzockenDer gleiche Herzschrittmacher kostet je nach Spital 2200 oder 12’900 Franken. Möglich macht es ein obskures System, in dem die Hersteller Milliarden machen – auf Kosten der Versicherten. Weiterlesen ⮕

Schweizer Paar ärgert sich über Billig-Airline Vueling.Zwei Schweizer sind am Flughafen Barcelona von einer überraschend langen Inspizierung ihrer Schweizer Pässe überrascht worden. Weiterlesen ⮕

Eine Übersicht über die Vielfalt auf Schweizer GetreidefeldernLetztes Jahr war die hiesige Brotgetreidefläche gut 81’000 Hektaren gross. Brotgetreide ist die häufigste Ackerkultur in der Schweiz. Die Bauern setzen auf neue wie auch auf alte Sorten. Das einst wichtigste Schweizer Brotgetreide spielt heute nur noch eine Nebenrolle. Weiterlesen ⮕

Schiedsrichtermangel im Schweizer Fussball: Es fehlt an Unparteiischen – schuld sind auch die MedienSeit Jahren gibt es im Schweizer Fussball zu wenige Schiedsrichter. Der Grund: ihr schlechter Ruf. Ein Pilotprojekt aus der Region Basel könnte nun die landesweite Wende einleiten. Weiterlesen ⮕

– Amerika als Eldorado für Schweizer IndustriefirmenSchweizer Firmen profitieren von Fördermassnahmen in den USA Weiterlesen ⮕

Schweizer Gemeinden mit niedrigen Lebenshaltungskosten für SinglesEine Studie hat ergeben, dass Singles in den Gemeinden Fontaines-sur-Grandson, Mauborget, Tévenon, Samedan, Cologny und Bever in der Schweiz mit einem Bruttojahreslohn von etwa 50.000 Franken besonders viel Geld übrig haben. Die Gemeinde Fontaines-sur-Grandson führt die Liste an, während Samedan die teuerste Gemeinde ist. Weiterlesen ⮕