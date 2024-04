Powertage 2024 in Zürich

Vom 4. bis 6. Juni 2024 finden die Powertage in der Messe Zürich statt. Die Plattform für die Schweizer Stromwirtschaft verbindet in einem Format Wissenstransfer, Networking und Information und feiert im Juni 2024 ihr 20-jähriges Jubiläum. Erwartet werden rund 150 Ausstellende und 2'200 Fachbesuchende.

Entstanden aus der ineltec und erstmals im Jahr 2004 durchgeführt, bringen die Powertage alle zwei Jahre wichtige Unternehmen, Expertinnen und Meinungsmacher aus der Schweizer Stromwirtschaft zusammen. Gemeinsam mit den führenden Verbänden Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE), Electrosuisse, Bundesamt für Energie (BFE) und swissmig fördern die Powertage die Diskussion der aktuellen, komplexen Fragestellungen. Im Rahmen der zehnten Durchführung stehen dabei vier Leitthemen im Fokus, welche im Powertage Fachforum wie auch in der Ausstellung vertreten sein werde

