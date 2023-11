Pornofestival am Schauspielhaus: Die «Porny Days» in Zürich versprechen «ein radikales Manifest mit Live-Sex». Geht das rechtlich? Wo liegen die Grenzen der Provokation?Für Pornografie gibt es im Strafrecht Grenzen, die sich allerdings im Laufe des letzten Jahrzehnts immer weiter verschoben haben.

Die heutige Rechtslage: Strafbar macht sich, wer pornografische Schriften, Ton- und Bildaufnahmen oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet oder über die Medien ausstrahlt. Die Freiheitsstrafe reicht bis zu drei Jahren. Ebenfalls strafbar ist, solche Gegenstände oder Vorführungen öffentlich auszustellen oder unaufgefordert anzubieten. In geschlossenen Räumen gegenüber einem Publikum, das auf den pornografischen Charakter hingewiesen ist, bleibt das straflos. Strafbar ist auch, minderjährige Personen anzuwerben, damit diese an pornografischen Vorführungen mitwirken. Die Freiheitsstrafe beträgt auch hier bis zu drei Jahre. Natürlich stellt sich die Frage, was überhaupt pornografisch is

