Polnischer Lieferwagen mit gestohlenem Kupferkabel gestoppt

In ihrem Lieferwagen befanden sich mehrere hundert Kilogramm Kupferkabel.Am Samstagmorgen, 28. Oktober 2023, kurz vor 03:00 Uhr, führte die Stadtpolizei Aarau eine Geschwindigkeitskontrolle im Stadtteil Aarau Rohr durch. Dabei wurde ein polnischer Lieferwagen geblitzt.

Eine Patrouille der Stadtpolizei konnte in der Folge den Lieferwagen in Rupperswil anhalten. Im Fahrzeug befanden sich zwei polnische Staatsangehörige im Alter von 32 und 51 Jahren. Anlässlich der Kontrolle des Fahrzeuges wurden im Laderaum diverse Kupferkabel festgestellt.

Die beiden Männer hatten für ihren örtlichen Aufenthalt wie auch das Vorhandensein der Kupferkabel keine plausible Erklärung. Sie wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. Die piketthabende Staatsanwaltschaft eröffnete in der Folge ein Verfahren. headtopics.com

