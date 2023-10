Polnischer Lieferwagen geblitzt – nach Kontrolle klickten die Handschellen

Am Samstagmorgen, kurz vor 3 Uhr, führte die Stadtpolizei Aarau eine Geschwindigkeitskontrolle im Stadtteil Aarau Rohr durch. Dabei wurde ein polnischer Lieferwagen geblitzt. Eine Patrouille der Stadtpolizei konnte in der Folge den Lieferwagen in Rupperswil anhalten.

Im Fahrzeug befanden sich zwei polnische Staatsangehörige im Alter von 32 und 51 Jahren. Anlässlich der Kontrolle des Fahrzeuges wurden im Laderaum diverse Kupferkabel festgestellt. Die beiden Männer hatten für ihren örtlichen Aufenthalt wie auch das Vorhandensein der Kupferkabel keine plausible Erklärung. Sie wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. Die piketthabende Staatsanwaltschaft eröffnete in der Folge ein Verfahren.

Wer schafft es im zweiten Wahlgang in den Ständerat? Benjamin Giezendanner (SVP) und Marianne Binder (Mitte) kämpfen bis zur Entscheidung am 19. November um die Gunst des Aargauer Stimmvolkes. Von Zuwanderung über Energie/Klima bis zu Gesundheitskosten: Die AZ zeigt, wie sich die beiden zu den wichtigsten Politthemen positionieren.

