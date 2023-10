Polizisten bei Einsatz in Bern verletzt

Im Rahmen des Einsatzes wurden zwei Polizisten und ein Mann verletzt. Vier Personen wurden für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Weiterführende Ermittlungen sind im Gang.

Am Donnerstagnachmittag, 26. Oktober 2023, kurz nach 15.00 Uhr, haben Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern auf der Schützenmatte in Bern eine Person beobachtet, die mutmasslich mit Betäubungsmitteln handelte. In der Folge wurde beschlossen, die Person zu kontrollieren. Beim Versuch, den Mann anzuhalten, flüchtete dieser – zusammen mit weiteren anwesenden Personen – in die Toilette des Restaurants in der Reitschule.

Als die Einsatzkräfte den flüchtenden Personen folgten, wurden sie im Bereich der Toilette durch diese mit Pfefferspray aus unmittelbarer Nähe angegriffen. Dabei wurden zwei Polizisten verletzt. Während des Einsatzes wurden die Einsatzkräfte auch durch Dritte massiv bedrängt, körperlich angegangen und beschimpft. Aufgrund dessen musste kurzzeitig Pfefferspray durch die Polizei eingesetzt werden. Im Rahmen der Ereignisse wurde eine weitere Person verletzt. headtopics.com

