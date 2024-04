Polizeiregion Olten lädt zum Austausch auf dem Monatsmarkt ein

Mitarbeitende der Polizeiregion Olten werden am kommenden Monatsmarkt in Olten mit einem Stand anwesend sein. Unter dem Motto „Coffee with a cop“ wird die Bevölkerung eingeladen, am Montag, 8. April, den Polizeistand bei der Stadtkirche zum gegenseitigen, lockeren Austausch zu besuchen. In Olten findet am Montag, 8. April 2024, wieder der Monatsmarkt statt.

Mitarbeitende der Polizeiregion Olten werden ebenfalls anwesend sein und laden die Bürgerinnen und Bürger ein, die Polizei an ihrem Stand zu besuchen. Der Anlass steht unter dem Motto „Coffee with a cop“ und soll den gegenseitigen Austausch zwischen der Polizei und der Bevölkerung in einer möglichst entspannten Atmosphäre fördern. Der Kaffee wird selbstverständlich offeriert. Das Konzept „Coffee with a cop“ ist nicht neu. Es stammt aus dem Ausland, wo die Polizei seit Jahren auf diese Weise ungezwungen mit der Bevölkerung in Kontakt trit

