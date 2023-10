Polizei sucht Zeugen für zwei Verkehrsunfälle

Da die Unfallbeteiligten die Schuld von sich weisen, sucht die Polizei Zeugen.Der erste Unfall ereignete sich am Freitagmorgen (27. Oktober 2023), kurz nach 08:20 Uhr, auf dem Streckenabschnitt der Autobahn A4, von Küssnacht Richtung Rotkreuz Zwischen einem 28-jährigen und einem 66-jährigen Autofahrer ist es zu einer Streifkollision gekommen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt mehrere Tausend Franken.

Kurz vor 11:30 Uhr, ist ein 58-jähriger Autofahrer in der Gemeinde Unterägeri von der Bühlstrasse kommend nach links in die Buchholzstrasse eingebogen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 59-jährige Rollerfahrerin bereits auf der Buchholzstrasse und beabsichtige, links am langsam fahrenden Auto vorbeizufahren. Da der Autofahrer aufgrund einer Strassenverengung leicht nach links fuhr, kam es zu einer seitlichen Kollision.

