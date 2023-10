Polizei sucht nach Amokläufer in Maine

Die Polizei und andere Behörden suchen im ganzen Bundesstaat Maine fieberhaft nach dem Mann, der 18 Menschen erschossen hat. Der 40-Jährige war im Sommer in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden.Zwei Tage nach dem blutigen Amoklauf in der beschaulichen Kleinstadt Lewiston suchte die Polizei am Freitag weiterhin im ganzen Bundesstaat Maine fieberhaft nach dem Täter.

Der 40-jährige Mann hatte am Mittwochabend in einer Bowlinghalle und einer Bar in Lewiston um sich geschossen, 18 Menschen kamen ums Leben, 13 sind verletzt. Es war der blutigste Amoklauf seit mehr als einem Jahr – seit den 22 Toten von Uvalde in Texas im Mai 2022.

Rasch haben Ermittler im jüngsten Fall Hinweise darauf gefunden, dass es sich um eine Tragödie mit Ankündigung gehandelt haben dürfte. Der mutmassliche Schütze diente seit Jahrzehnten in der Armeereserve. An Kampfeinsätzen war er zumindest in den vergangenen 20 Jahren nicht beteiligt, vielmehr arbeitete er im Treibstofflager. headtopics.com

Nun rekonstruieren die Fahnder, was seit der alarmierenden Episode vom Sommer geschehen ist. Bisher haben sie keine Hinweise darauf gefunden, dass der Schütze die Tatwaffe, ein Jagdgewehr, illegal erworben oder besessen hat, laut einem Nachbarn ging er regelmässig zur Hirschjagd.

Bereits ist deswegen eine Diskussion über das Waffenrecht in Maine in Gang gekommen. Die Polizei hat dort keine gesetzliche Befugnis, die Gewehre gefährlicher Personen vorsorglich zu beschlagnahmen. Zahlreiche andere Bundesstaaten haben solche als «red flag laws» bekannten Bestimmungen eingeführt. headtopics.com

Dennoch wähnten sich die knapp 1,4 Millionen Einwohner in dem überschaubaren Kleinstaat im nordöstlichsten Zipfel Neuenglands sicher. Nun, da die Tragödie auch sie erreicht hat, geraten politische Gewissheiten ins Wanken.Der Kongressabgeordnete Jared Golden etwa änderte öffentlich seine Meinung zum Waffenrecht. Er war einer von nur fünf Demokraten, die im vergangenen Jahr gegen ein Verbot von Sturmgewehren gestimmt hatten.

