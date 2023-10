Polizei setzt Kampagne gegen Einbrüche fort

In der Winterzeit steigt tendenziell die Anzahl der Einbrüche. Kriminelle nutzen die früher einsetzende Dämmerung und verschaffen sich Zutritt in Gebäude. Rechtzeitig zum Tag des Einbruchschutzes setzt die Polizei daher über die Wintermonate auch im Kanton Solothurn die Kampagne „Bei Verdacht Tel. 117 – Gemeinsam gegen Einbruch“ fort.

Unter anderem werden an vielen Orten die bekannten Präventionsplakate in den Farben blau, grün und pink ausgehängt und Informationen durch Polizeiangehörige verteilt. Ziel ist es, die Bevölkerung weiterhin darauf hinzuweisen, verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden. Dafür können getrost die Notrufnummern 117 oder 112 gewählt werden – lieber einmal zu viel als zu wenig.

Licht an! Täuschen Sie Anwesenheit vor. Mit geeigneten Leuchtmitteln und Planung ist dies auch trotz Stromsparmassnahmen möglich. Wertsachen schützen! Deponieren Sie Ihre Wertsachen in einem verankerten Tresor oder ausser Haus an einem sicheren Ort, beispielsweise in einem Bankschliessfach.Experten beiziehen! Lassen Sie sich von unserem Sicherheitsberater kostenlos vor Ort beraten, welche Massnahmen für Ihr Haus oder Ihre Wohnung geeignet sind. headtopics.com

