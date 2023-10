Polizei rettet über eintausend Katzen vor dem Tod in China

In China hat die Polizei über eintausend Katzen vor dem drohenden Tod gerettet. Nach Hinweisen von Tierschützern stoppten die Beamten in der ostchinesischen Stadt Zhangjiagang einen Lastwagen, der die Tiere transportierte. Nun wurden die Katzen in ein Tierheim umgesiedelt, wie BBC berichtet. Diese Rettungsaktion deckte nicht nur einen weitreichenden Fall von illegalem Handel mit Katzenfleisch auf, sondern weckt auch neue Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit.

Oktober dann auf einen Lastwagen verladen wurden, hielten sie das Fahrzeug an und verständigten die Polizei. Diese Geschichte, die am vergangenen Freitag in der Zeitung veröffentlicht wurde, löste Tausende von empörten Reaktionen auf Chinas Social-Media-Plattform Weibo aus. Einige Nutzer forderten strengere Kontrollen in der Lebensmittelindustrie.

