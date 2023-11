Polizei führt jährliche Volltruppenübung durch

Terroristen hatten sich dort Zugang verschafft und mehrere Grossrätinnen und Grossräte als Geisel genommen. Heuer findet die Übung am 2. November beim Atomkraftwerk Beznau statt. Die Polizei trainiert die Bewältigung von ausserordentlichen Bedrohungslagen. Darunter fallen Geiselnahmen, Terror oder Sabotagen.

An der Übung beteiligt sind zahlreiche Angehörige der Kantonspolizei, die unter realitätsnahen Bedingungen üben. Die Übung umfasst zudem Flugbewegungen über der Region, wobei auch Flugzeuge der Schweizer Luftwaffe zum Einsatz kommen, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilt.

Die Übung hat keine Auswirkungen auf den Betrieb des Kraftwerks und führt ausserhalb davon auch nicht zu Verkehrsbehinderungen. Besucher haben keinen Zutritt zum Übungsgelände.Steine auf Busse geworfen ++ Polizeifahrzeug mit Steinen attackiert ++ Auto auf Parkplatz abgefackelt – die Aargauer Halloween-Bilanz

Jugendliche im ganzen Kanton betrachteten Halloween einmal mehr als vermeintlichen Freipass für Unfug und Vandalismus. Die Polizei hat im Aargau rund 80 Vorfälle mit teilweise erheblichem Sachschaden verzeichnet.

