Polizei Basel-Landschaft nimmt mutmassliche Geldkuriere fest

Der Polizei Basel-Landschaft ist es gestern Dienstag, 2. April 2024, in Pratteln gelungen, zwei mutmassliche Geldkuriere festzunehmen. Die beiden Männer konnten verhaftet werden, als sie bei einem Betrugsversuch Geld bei einer geschädigten Person abholen wollten. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat gegen die Männer ein Strafverfahren eröffnet. Eine 81-jährige Frau erhielt am Dienstagnachmittag einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der Basellandschaftlichen Kantonalbank.

Dieser teilte ihr mit, dass von ihrem Konto ein grösserer Geldbetrag abgebucht worden sei und deshalb ein Betrugsverdacht bestehe. Die Frau wurde daraufhin aufgefordert, einen grösseren Gelbetrag bei der Bank abzuheben, um bei der Ermittlung des Täters behilflich zu sein. Die Geschädigte begab sich daraufhin zu ihrer Hausbank und wollte dort das Geld abhebe

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



polizeiCH / 🏆 29. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kanton Basel-Landschaft: Geldabholer (Türke, 36) verhaftetLetzte Woche konnte die Polizei Basel-Landschaft einen mutmasslichen Geldboten festnehmen.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Polizei Basel-Landschaft: Warnung! Zunahme von KellereinbrüchenIn den vergangenen Tagen und vor allem Nächten kam es insbesondere im unteren Baselbiet und im Leimental vermehrt zu Kellerauf- und einbrüchen.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Polizei Basel-Landschaft: Deutliche Zunahme der registrierten StraftatenDie Polizei Basel-Landschaft informierte am Mittwoch, 27. März 2024, an einer Medienkonferenz über ihre Kriminal- und Verkehrsunfallstatistik 2023.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Kanton Basel-Landschaft: Einbrecher sehen es auf die Keller abIn den letzten Wochen haben die Kellereinbrüche im Kanton Basel-Landschaft, besonders im Leimental zugenommen. Die Polizei Basel-Landschaft mahnt zur Vorsicht.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

«Basel aus Leidenschaft am Ball»: Das kann Basel rund um die Frauenfussball EM 2025 erwartenDie Europameisterschaft der Frauen findet zwischen dem 2. und 27. Juli 2025 statt. In Basel werden fünf Spiele austragen, das Turnier soll sich aber bereits ein Jahr vorher in der Stadt bemerkbar machen und eine Euphorie für den Frauenfussball entfachen.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Neue Velo-Vignette zur Bekämpfung von FahrraddiebstahlIm vergangenen Jahr wurden in der polizeilichen Kriminalstatistik 2.201 Fahrräder und E-Bikes als gestohlen gemeldet. Um dem Fahrraddiebstahl entgegenzuwirken, lanciert die Polizei Basel-Landschaft zusammen mit Suisse Velo eine neue Velo-Vignette. Als erstes Polizeikorps in der Schweiz arbeitet die Polizei Basel-Landschaft exklusiv mit Suisse Velo zusammen und hat Zugriff auf deren umfangreiche Datenbank, um gestohlene Fahrräder schnell den registrierten Besitzern zuordnen zu können. Die Velo-Vignette wird auf das Fahrrad geklebt und der Besitzer registriert sich auf der Website.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »