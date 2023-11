Politiker (AfD) unter Verdacht der Volksverhetzung

Bei einer Hausdurchsuchung Mitte September fanden Ermittler in Halembas Zimmer ein Poster des Reichsführers SS Heinrich Himmler von 1939. Daneben eine Karikatur eines Burschenschafters mit-Anstecknadel und der Ausdruck eines Reichsbefehls von 1938, unterschrieben mit «Sieg Heil». Das Zimmer sei gemäss Ermittlern für Gäste frei zugänglich gewesen.

In einem Gästebuch hat Halemba neben seiner Unterschrift den Ausspruch «Sieg Heil» hinterlassen. Bei einem Gartenfest im Juli 2022 wurden laut und für die Nachbarschaft hörbare Lieder der Nazi-Band «Landser» abgespielt. Die Band gilt als kriminelle Vereinigung.Ein mitbeschuldigter Burschenschafter wurde im Rahmen des Verfahrens um Halemba vernommen. Während der Interrogation soll er geschwitzt und einen nervösen Eindruck gemacht haben.

