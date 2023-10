Polestar: Der neue digitale Marktplatz für Autos

Kleider, Lebensmittel, Schuhe und Elektronikartikel – viele shoppen online. Aber gleich ein ganzes Auto? Zahlreiche Automobilhersteller forcieren das Internet als neuen digitalen Marktplatz. So auch die Elektro-Performancemarke Polestar . Von der Beratung, über die Konfiguration bis hin zum Leasing oder Kauf – alles ist digital. Zwar gibt es noch die Polestar Space als Schnittstelle zwischen Online und Offline, doch verkauft wird nur im Netz .

«Es ist das erste Mal, dass ich ein Auto ganz konkret online reserviert und gekauft habe», sagt der Informatiker und weiter: «Natürlich macht man das nicht alle Tage, aber Bedenken hatte ich deswegen keine. Online-Shopping ist heute normal, warum also nicht auch ein Auto übers Internet kaufen?» Dass es ausgerechnet der neue Polestar 3 sein muss, war für den 60-Jährigen schnell klar.

