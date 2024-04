Pöbeleien im Nachtleben und Kauf von gefälschten Covid-Zertifikaten: Breel Embolo wird zum Problem für die Schweizer Nationalmannschaft

Pöbeleien im Nachtleben. Illegale Corona-Party inklusive Flucht vor der Polizei. Und nun auch noch der Kauf von gefälschten Covid-Zertifikaten. Fussballer Breel Embolo wird immer mehr zum Problem für die Schweizer Nationalmannschaft. Eine Analyse.Elf Wochen dauert es noch, bis die Europameisterschaft in Deutschland beginnt. Gerade hat die Schweizer Nati die ersten Testspiele dafür absolviert. Ein 0:0 in Dänemark. Ein 1:0 in Irland. Zwei Spiele fürs Gemüt.

Zumindest die Resultate lassen diesen Schluss zu. Aber eine bange Frage stellt sich dennoch: Wer soll an der EM die Tore schiessen für die Nati?KSB kämpft mit tiefen Tarifen und hohen Löhnen – CEO sagt: «Diplomierte Pflegefachperson verdient fast 8000 Franken» Volle Spitäler, aber schwache Ergebnisse. Viele Krankenhäuser sehen sich mit schwierigen finanziellen Lagen konfrontiert. In einem Interview sagt der Geschäftsführer des Kantonsspitals Baden, Adrian Schmitter, was helfen würde

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



CH_Wochenende / 🏆 44. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft darf Wappen weiterhin nutzenSP-Nationalrat Matthias Aebischer und FDP-Ständerat Damian Müller haben einen Vorstoss eingereicht, um zu fordern, dass die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft das Schweizer Wappen weiterhin nutzen darf. Das Wappenschutzgesetz besagt, dass das Wappen nur von der Bundesverwaltung verwendet werden darf.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Schweizer Nationalmannschaft: Kein Shaqiri aber ein Schreckmoment in DänemarkDie Schweiz spielt in Kopenhagen 0:0. Yann Sommer muss das Spielfeld verletzt verlassen.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Schweizer Nationalmannschaft: Nach dem Schreck: Yann Sommer verlässt das NationalteamDie Schweiz spielt in Kopenhagen 0:0. Yann Sommer muss das Spielfeld verletzt verlassen und reist zu seinem Club.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Schweizer Nati: Bund will Schweizer Wappen auf Trikot verbietenWegen einer fehlenden Ausnahmebewilligung soll das Wappen vom Trikot der Schweizer Nati verschwinden. Der Eishockey-Verband ist im Austausch mit den Behörden.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Der nächste Eklat um Breel Embolo – sein Verhalten als Nati-Vorbild ist untragbarPöbeleien im Nachtleben. Illegale Corona-Party inklusive Flucht vor der Polizei. Und nun auch noch der Kauf von gefälschten Covid-Zertifikaten. Fussballer Breel Embolo wird immer mehr zum Problem für die Schweizer Nationalmannschaft. Eine Analyse.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Schweizer Filmpreis 2024 gemeinsam mit der SRGBern (ots) - Jährlich würdigt der Schweizer Filmpreis die herausragendsten Schweizer Filme und wichtigsten Protagonist:innen des Schweizer Filmschaffens. Die diesjährige...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »