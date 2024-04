Pöbeleien im Nachtleben und gefälschte Covid-Zertifikate: Breel Embolo wird zum Problem für die Schweizer Nati

Pöbeleien im Nachtleben. Illegale Corona-Party inklusive Flucht vor der Polizei. Und nun auch noch der Kauf von gefälschten Covid-Zertifikaten. Fussballer Breel Embolo wird immer mehr zum Problem für die Schweizer Nationalmannschaft. Eine Analyse.Elf Wochen dauert es noch, bis die Europameisterschaft in Deutschland beginnt. Gerade hat die Schweizer Nati die ersten Testspiele dafür absolviert. Ein 0:0 in Dänemark. Ein 1:0 in Irland. Zwei Spiele fürs Gemüt.

Zumindest die Resultate lassen diesen Schluss zu. Aber eine bange Frage stellt sich dennoch: Wer soll an der EM die Tore schiessen für die Nati?Zwischen Enttäuschung und Basler Stolz: Beat Jans leitet seit 100 Tagen das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement. Der Basler wird dabei genau beobachtet – auch von seinen Basler Politikkolleginnen und -kollegen.Copyright © bz Basel. Alle Rechte vorbehalte

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



bzBasel / 🏆 41. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Pöbeleien im Nachtleben und Kauf von gefälschten Covid-Zertifikaten: Breel Embolo wird zum Problem für die Schweizer NationalmannschaftElf Wochen vor der Europameisterschaft stellt sich die Frage, wer für die Schweizer Nationalmannschaft die Tore schießen soll. Zudem kämpft das Kantonsspital Baden mit finanziellen Schwierigkeiten.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Breel Embolo kaufte gefälschte Covid-ZertifikateDer Fussballer soll von einem Basler Hells Angel zweimal gefälschte Covid-Reisezertifikate gekauft haben. Dieser hatte eine Komplizin in einem Labor.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Kaufte Breel Embolo gefälschte Covid-Zertifikate?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Hat Breel Embolo gefälschte Covid-Zertifikate gekauft?In der Anklage gegen einen Hells Angels-Boss wird Breel Embolo als Käufer gefälschter Corona-Zertifikate genannt. Dem Stürmer könnte deswegen Haft drohen.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Breel Embolo kaufte offenbar gefälschte Covid-Zertifikate von Hells AngelNatistürmer Breel Embolo hat während der Pandemie angeblich gefälschte Covid-Zertifikate von einem Hells-Angels-Mitglied gekauft. Das geht aus einer Anklageschrift gegen den Biker hervor.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Breel Embolo: Hat der Nati-Star gefälschte Covid-Zertifikate gekauft?Dem Fussballer droht neuer Ärger: In der Anklageschrift gegen einen Hells-Angels-Anführer soll auch sein Name auftauchen.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »