Plötzlich Favorit: Der Aufstieg von Floorball Thurgau geht in der NLA weiter

Vor Migros-Filialen wird eine neue Dimension von personalisierter Werbung lanciert: Wenn eine Frau vor dem Screen steht, soll zum Beispiel Damenmode gezeigt werden. Zwei Ostschweizer Firmen machen das möglich. Nur: Funktioniert das wirklich? Und wie ist das mit dem Datenschutz?Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BERNERZEITUNG: Krise bei Floorball Köniz Bern: Der Unihockey-Cupsieger trennt sich von Trainer Güngerich1:10 (!) unterliegt der eigentliche Spitzenclub in Zug. Es ist der Tiefpunkt einer bislang so missratenen Saison. Und das Ende einer kurzen Amtszeit.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Streit um die Kosten einer Fremdplatzierung: Kanton Thurgau verliert gegen den Kanton St.GallenUm die Unterhaltskosten zweier Buben liefern sich die Kantone Thurgau und St.Gallen eine mehrjährige juristische Auseinandersetzung. Umstritten ist, ab wann ihre Fremdplatzierung dauerhaft geworden ist. Denn davon hängt es wiederum ab, wer für sie zahlen muss.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Jetzt im Livestream: Der HC Thurgau will gegen den Leader EHC Olten zurück auf die SiegerstrasseNach zuletzt drei Niederlagen in Folge versucht der HC Thurgau am Dienstag um 19.45 Uhr ausgerechnet, gegen den souveränen Leader und Aufstiegsaspiranten EHC Olten auf die Siegerstrasse zurückzufinden. Ein schwieriges, aber nicht unmögliches Unterfangen.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Kanton Thurgau: Aktionen zum Tag des LichtsDie Kantonspolizei Thurgau führt am 2. November anlässlich des Nationalen Tag des Lichts Standaktionen in Frauenfeld, Kreuzlingen, Arbon und Rickenbach durch.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Autofahrerin auf der Pilgerstrasse kontrolliertKurz nach 19.30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau auf der Pilgerstrasse eine 50-jährige Autofahrerin.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Matthew Perry von Friends plötzlich verstorbenDer Schauspieler Matthew Perry, bekannt aus der TV-Serie Friends, wurde tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Seine ehemaligen Kollegen zeigen sich tieftraurig über den Verlust.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕