Plagiatsvorwürfe gegen AfD-Chefin Alice Weidel

Die «Süddeutsche Zeitung» erweist sich als zuverlässiges Kampagnenblatt. Nun steht AfD-Chefin Alice Weidel am Pranger.

Die Leser haben das Spiel durchschaut Was wurde vor 36 Jahren in Alice Weidels Schultasche gefunden? Inwiefern sind ihre Geschwister darin involviert? Oder gar Hubert Aiwanger? Droht etwa die Entdeckung eines nächsten Pamphlets?erneut als zuverlässiges Kampagnenblatt erweist, bei dem anonyme Hinweisgeber ihre Verdächtigungen gegen Politiker, die aus dem Feld geräumt werden sollen, ungehemmt verbreiten dürfen. Nun also stehen gegen AfD-Chefin Alice Weidel Plagiatsvorwürfe im Raum. In ihrer Doktorarbeit von 2011 sollen angeblich 32 Plagiatsfragmente und achtzehn falsch gekennzeichnete Zitate enthalten sein. An der Universität Bayreuth läuft bereits ein Überprüfungsverfahren. Die geheim gehaltenen Auftraggeber des Gutachtens, das das belegen soll, wurden vom genannten Medium aus München mit offenen Armen empfange





Deutschland sperrt den Haushalt: Grünen-Chefin warnt vor hartem SparkursDeutschland muss sparen. Finanzminister c_lindner sperrt den Haushalt. Nur die Grünen-Chefin Ricarda_Lang: «Ein harter Sparkurs würde den klimaneutralen Umbau unserer Industrie verhindern» – Oli_Stock

Influencer Jeremy Fragrance posiert mit AfD-PolitikerMainstream-Medien flippen aus, Sky und Aldi wenden sich ab – nur die Followerzahlen des Unternehmers steigen

Markus Lanz scheitert an Tino Chrupalla: Der AfD-Chef wird von allen Seiten attackiert, besteht aber im niveaulosen TV-Tribunal. Statt «Vier gegen einen» heißt es «Einer gegen alle»Anne Will hat bereits abgedankt. Zeit wäre es auch für TV-Kollege Markus Lanz. Doch der Talkmaster geht gerade so richtig auf in seiner inzwischen verlässlichen Rolle als AfD-Wahlkampfhelfer.

Viktor Orbán: Die EU muss sich von Amerika emanzipieren. Kann die AfD Deutschland retten? Habeck ergraut: Grounding der grünen Gesinnungspolitik. Zynisch: Der Westen lässt Selenskyj fallenHier lesen Sie die neue Ausgabe der Weltwoche: https://weltwoche.ch/aktuelle-ausgabe/Steigen Sie ein, fliegen Sie mit! https://weltwoche.ch/Abonnieren Sie kostenlos den täglichen Newsletter der Weltwoche: https://weltwoche.ch/newsletter/Viktor Orban: Die EU muss sich von Amerika emanzipieren.

Die Lage der SPD-geführten Ampel-Koalition ist prekär. Eine wirtschaftspolitische Neuausrichtung der Kanzlerpartei überfällig. Aber wie?Die Lage der SPD-geführten Ampel-Koalition ist prekär. Wichtige Politikziele sind in heftige Kreuzfeuer geraten, in denen sich Kanzler Olaf Scholz nur wegducken kann. Die Umfragewerte der SPD dümpeln bei 16 Prozent weit hinter der AfD dahin. Der kommende Parteitag soll mit Reichensteuer, höherem Mindestlohn und mehr Schulden die Wende bringen.

Absturz der Ampel: Die Regierung kommt insgesamt noch auf 33 Prozent, wie eine Umfrage zeigt. Würden die Oppositionsparteien zusammenspannen, kämen sie auf 54 ProzentWürde am Sonntag der Bundestag gewählt, kämen CDU und CSU auf satte 32 Prozent. Die Oppositionsparteien legen damit um 1 Prozent zu, wie das ZDF-Politbarometer zeigt. Dahinter liegt die AfD – unverändert – mit 22 Prozent. Die Kanzlerpartei verliert hingegen einen Prozentpunkt: Die SPD kommt noch auf 14 Prozent Wähleranteil.

