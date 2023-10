Pizzeria San Giorgio Steinbruch in Bäch SZ: Erleben Sie den ultimativen Pizzagenuss

https://polizei.news/wp-content/uploads/2023/10/396554296_2503352916494679_7482703587857940492_n.

Luganesi zeigen Mut trotz Niederlage gegen BrüggeTrainer Croci-Torti ist stolz auf seine Spieler, obwohl sie gegen Brügge verloren haben. Er betont, dass sie gegen solche Gegner ohne Angst spielen können und dass sie einige Fehler gemacht haben, die sie auf diesem Niveau nicht machen dürfen. Trotz der Enttäuschung müssen sie den Kopf oben behalten und sich auf den nächsten schwierigen Match gegen Meister YB vorbereiten. Weiterlesen ⮕

«Die Kinder dachten erst, sie bekämen endlich einen Hund» – so tickt der neue GallivaterMarco Schertenleib wurde am 101. Zunft-Bot der Galli-Zunft in Kriens zum 76. Gallivater ernannt. Der langjährige Zünftler tanzt dabei etwas aus der Reihe. Weiterlesen ⮕

«Sie ist stark verbunden mit der Zentralschweiz» – Maude Léonard-Contant erhält das Werkjahr 2024Das Werkjahr 2024 ist mit 50'000 Franken dotiert. Die Künstlerin Maude Léonard-Contant stellte ihre Werke erst noch im Kunstmuseum Luzern aus. Weiterlesen ⮕

– ManCitys Akanji: «Sie werden versuchen, tapfer zu sein»Manuel Akanji trifft mit Manchester City heute Abend (21 Uhr) auf YB. Vor dem Spiel adelt er seinen Ex-Trainer Raphael Wicky – und erhält Lob von Pep Guardiola. Weiterlesen ⮕

Hirschkuh Annie war zu zahm – Polizist erschoss sieAls ein Polizeibeamter in der US-Kleinstadt Lawrence sah, wie wenig Angst Hirsch Annie vor Menschen hat, erschoss er ihn von den Augen seiner «Pflegeeltern». Nun bricht ein Shitstorm über ihn herein. Weiterlesen ⮕

Hat Sie der Wokeismus zum Parteiwechsel bewegtIn einer Nachwahlbefragung war 'Wokismus' der am häufigsten genannte Grund für einen Parteiwechsel bei den Wahlen in der Schweiz. Weiterlesen ⮕