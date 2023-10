Pixel-Nutzer nach Android-14-Upgrade von Speicherzugriff ausgeschlossen

. Nach der Installation des Android-14-Upgrades mussten verschiedene Pixel-Nutzer feststellen, dass kein Zugriff auf den Speicher im Gerät mehr möglich war. Das Smartphone oder Tablet wird dadurch unbrauchbar. Einige User vergleichen die Situation mit der nach einem Ransomware-Angriff. In mehreren Fällen versuchte das Gerät immer wieder zu booten, in anderen anderen erscheinen Fehlermeldungen wie"Failed to open directory /data/media/0: Structure needs cleaning.

Youtube warnt Adblocker-Nutzer vor Blockierung des Video-PlayersSeit dieser Woche bekommen Adblocker-Nutzer beim Besuch des Videoportals ein Popup angezeigt, das darüber informiert, dass der Video-Player nach dem dritten Video blockiert würde. Das Abspielen von Videos bleibe blockiert, wenn Youtube im Adblocker nicht als Ausnahme definiert oder der Adblocker deaktiviert wird. Weiterlesen ⮕

«Vor zwei Jahren war ich noch der Pausenclown»: Influencer Eric Lüthi aus WinterthurDer Tiktok-Comedian Eric Lüthi aus Winterthur ist zu einer der bekanntesten Figuren in der Social-Media-Deutschschweiz geworden. Mit seinen lustigen Videos auf Tiktok erreicht er regelmäßig über eine halbe Million Nutzer. Weiterlesen ⮕

Immo-Miteigentümer per Crowdfunding? Darauf musst du achtenAls Vermieter einer Immobilie von den Renditen profitieren – das geht auch per Crowdfunding bei Foxstone. Der Vermögensexperte sieht aber drei Risiken. Weiterlesen ⮕

Gesperrte Strassen und angepasste Bus-Linien: Alle Einschränkungen im ÜberblickAm Sonntag, 29. Oktober 2023, findet in Luzern der «SwissCityMarathon» statt. Von Anreise über gesperrte Strassen bis hin zu angepassten Bus-Fahrplänen – hier findest du alles, was du zum Laufsportanlass wissen musst. Weiterlesen ⮕

Ukraine setzt Drohnen gegen Landesflucht von Wehrpflichtigen einDie Ukraine setzt Drohnen zur Verhinderung der Flucht von Wehrpflichtigen ein. Am Freitag sei bei Odessa die illegale Ausreise von 14 Männern verhindert worden. Weiterlesen ⮕