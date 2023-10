Pilotprojekt zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs im Quartier Staffeln

2020 wurde die ÖV-Erschliessung des Gebiets Waldstrasse im Quartier Staffeln als Pilotprojekt gestartet. So wurden die Buslinien 42 und 43 – mit der neuen Endstation Waldstrasse – in das Quartier verlängert. Und dies hat sich in den letzten Jahren bewährt, so berichtet der Stadtrat: Das Angebot werde von den Anwohnenden «gut genutzt». Deshalb soll es nun definitiv eingeführt werden, wie er in einem Bericht und Antrag ans Stadtparlament schreibt.

Die Kosten für den Ausbau der Bushaltestellen und die Strassensanierungen belaufen sich auf 7,3 Millionen Franken. Dies mit geschätzten 300’000 Franken jährlichen Folgekosten für den Unterhalt der «Schwammstadtelemente», wie der Stadtrat schreibt.

Nach sieben Jahren gibt Christian Ineichen sein Amt als Präsident der Mitte ab. Unter seiner Führung hat sich die Partei umbenannt und ihre Position als stärkste Luzerner Partei gefestigt. Im Interview spricht Ineichen aber auch über schmerzhafte Erfahrungen. headtopics.com

