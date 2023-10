Pilot versucht, während eines Fluges die Triebwerke abzuschalten

Am Wochenende hat in den USA ein Pilot versucht, während eines Fluges mit 80 Menschen an Bord die Triebwerke abzuschalten. Die Besatzung verhinderte es. Der Pilot war ausser Dienst, reiste aber im Cockpit mit.

Wie konnte das passieren?Grundsätzlich ist die Sicherheit im Flugzeug sehr wichtig, weil es nicht möglich ist, während des Fluges kurz rechts heranzufahren. Dabei ist das Cockpit der mit Abstand sensibelste Bereich. Früher durften die Kinder dort problemlos einen Blick hineinwerfen. Das ist heute – seit dem Terroranschlag in den USA am 11. September 2001 – nicht mehr möglich.

Sind die verschärften Sicherheitsvorkehrungen nach Absturz der Germanwings-Maschine noch gültig?Was nach dem Absturz der Germanwings-Maschine 2015 angepasst wurde, ist der präventive Umgang mit psychischen Auffälligkeiten. In Europa und den USA wurden Weisungen herausgegeben, dass Fliegerärztinnen und -ärzte im Umgang mit psychischen Störungen nachgeschult werden. headtopics.com

Wie werden Piloten psychisch untersucht?Einerseits sind das Fragebogen. Pilotinnen und Piloten werden vor allem in der eineinhalbjährigen Ausbildung intensiv psychisch begutachtet, damit nur jene im Kader landen, die für das Cockpit geeignet sind. Aber eine Überprüfung vor einem Flug gibt es nicht. Die Crews setzen sehr stark auf Selbstverantwortung.

Weshalb wurde sein Rauschzustand nicht erkannt? Das habe ich mich auch gefragt. Es stellt sich die Frage, wie der Pilot ausschaute und wirkte, als er den Flieger bestiegen hatte. Entscheidend war, dass er nicht der fliegende Pilot war. Denn wenn ein Arbeitskollege im Cockpit mitfliegt, sind die Alarmglocken bei der Crew weniger sensibel als beim fliegenden Personal. Wenn dieser zum Beispiel sehr müde ist, ist das nicht weiter schlimm, weil er ja nicht das Flugzeug lenken muss. headtopics.com

