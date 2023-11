Piet Baumgartner: Und wer räumt auf?

Der Film von Piet Baumgartner zeigt fünf HSG-Absolvent:innen beim Studium und später auf ihrem Weg ins Berufsleben. Während sieben Jahren hat der Regisseur sie begleitet, wiederholt ist er dabei auch aufgelaufen. Sei es, weil der Studienleiter pensioniert wurde und zuvor offene Türen unter neuer Leitung plötzlich verschlossen blieben.

Film, Theater, Installationskunst: Piet Baumgartner pendelt scheinbar mühelos zwischen den Sparten. In seiner Kurzbio heisst das «transdisziplinär», aber darauf angesprochen, benutzt er lieber niederschwelligere Begriffe. Dass er beim Theater gelandet sei, habe auch pragmatische Gründe: «Film ist so teuer, dass es Jahre braucht, bis du etwas machen kannst.

Wobei ihm auch klar ist, dass er sich nicht jedes Mal neu erfindet. Oft arbeitet er choreografisch, lässt Dinge tanzen, von denen man das nicht erwarten würde. Für ein Musikvideo von Rio Wolta hat er einst ein Baggerballett inszeniert, das dann zur Keimzelle für den Spielfilm wurde, den er unlängst abgedreht hat.

«The Driven Ones» ist jetzt eher untypisch für ihn: eine konventionell dokumentarische Langzeitstudie – keineswegs humorlos, aber ohne die spielerischen Elemente, die seine Arbeiten oft auszeichnen. EWS, HSG, KMU: Immer wieder landet Baumgartner bei Chiffren der bürgerlichen Schweiz.

Die für Baumgartner irritierendste Reaktion kam jedoch von der HSG selber. Kaum war der Trailer im Netz, habe die HSG «unglaublich Druck gemacht», sagt er. «Dabei ist das eine öffentliche Institution mit einem öffentlichen Auftrag, finanziert mit öffentlichen Geldern – die müsste doch offen sein für eine Diskussion über ihre gesellschaftliche Verantwortung.

