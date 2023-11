Phönix Sicherheitsdienst - Ihr Partner für Überwachungs- und Sicherheitsleistungen

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

POLIZEICH: Ihr Partner SBS Sicherheitsdienst und Bewachung (Schweiz) GmbHIhr Partner SBS Sicherheit sdienst und Bewachung (Schweiz) GmbH bietet professionelle Sicherheit sdienstleistungen in der Schweiz an.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Israel-Krieg: Israel trotz Überwachung von Hamas-Angriff überraschtDie Vorbereitungen der Hamas-Angreifer wurde am Morgen des 7. Oktober vom israelischen Sicherheit sdienst überwacht, aber falsch eingeschätzt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Schweizer Nati spielt EM-Quali gegen Israel in UngarnDas wegen des aufgeflammten Konflikts in Nahost verschobene EM-Quali-Spiel der Schweizer Nati steigt nun am 15. November in Felcsut in Ungarn.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: UEFA gibt Spielort von EM-Quali-Partie gegen Israel bekanntAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Ihr Partner SBS Sicherheitsdienst und Bewachung (Schweiz) GmbHIhr Partner SBS Sicherheit sdienst und Bewachung (Schweiz) GmbH bietet professionelle Sicherheit sdienstleistungen in der Schweiz an.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕