Pharmaindustrie stützt die Schweizer Wirtschaft 2024

Die Pharmaindustrie dürfte die Schweizer Wirtschaft 2024 erneut stützen. Unsicherheiten werden wohl von Deutschland ausgehen, sagt die Basler Wirtschaftsprofessorin Sarah Lein im Interview. Sarah Lein ist Professorin für Makroökonomie an der Universität Basel und forscht unter anderem zu Geldpolitik und Konjunkturzyklen. Im Maximum gibts ein Mini-Wachstum. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) rechnet im kommenden Jahr mit einem Wirtschaftswachstum in der Schweiz von 1,1 Prozent.

Die sonst stolze Schweizer Wirtschaft befindet sich im Würgegriff von Inflation, globalen Rezessionsängsten und geopolitischer Unsicherheit. Was das für Angestellte, den hiesigen Werkplatz und die Schweiz auf der internationalen Bühne bedeutet, beantwortet die Basler Ökonomieprofessorin Sarah Lein. Das kommt in letzter Zeit tatsächlich häufiger vor. Wobei ich sagen muss: Ich habe das erste Halbjahr 2022 in den USA gelebt. Da war der gespürte Anstieg der Inflation noch viel stärker! Nahrungsmittel zum Beispiel wurden innert kürzester Zeit um mehr als 15 Prozent teure





Zwergtaucher zum Vogel des Jahres 2024 ernanntDer kleinste heimische Lappentaucher ist ganzjährig bei uns anzutreffen. Im Winter ist er besonders gut zu beobachten. Bridlife hat den Zwergtaucher zum Vogel des Jahres 2024 ernannt. Der kleinste hiesige Wasservogel und «kleines Federknäuel unserer Gewässer und Feuchtgebiete» sei ein Symbol für gute Gewässer, so die Organisation.

Auf der Suche nach Projekten für den «Walder Preis Naturschutz» 2024Naturschutz - Auf der Suche nach Projekten für den «Walder Preis Naturschutz» 2024: Bis zum 31. Januar 2024 können für den Preis der Hermann und Elisabeth Walder-Bachmann Stiftung potenzielle Preisträger vorgeschlagen werden.

Schweiz trifft bei Euro 2024 auf Ungarn, Schottland und DeutschlandDie Schweiz trifft bei der Euro 2024 in der Gruppe A auf Ungarn, Schottland und Deutschland. Der Glücksgriff in der Gruppe löst bei Trainer Murat Yakin viel Zuversicht aus. Die Deutschen freuen sich mit gemischten Gefühlen auf Captain Granit Xhaka.

Die Schweiz trifft an der EM 2024 auf Deutschland, Schottland und UngarnJetzt ist klar, auf wen die Schweizer Nati an der EM 2024 trifft. Das erste Ziel heisst: Achtelfinal. Nati-Trainer Murat Yakin sagt: «Nun kommen ganz andere Spiele auf uns zu als zuletzt.»

Was 2024 alles teurer wirdAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Basler Vorfasnacht 2024: Das steht bei den Veranstaltungen alles auf dem ProgrammJetzt gehts plötzlich schnell! Kommende Woche, am 5. Januar, beginnt die Basler Vorfasnacht mit der Premiere des Pfyfferli im Theater Fauteuil am Spalenberg. Die bz stellt alle 14 Vorfasnachtsveranstaltungen mit ihren Besonderheiten, teilnehmenden Formationen und Neuerungen vor.

