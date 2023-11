Pflanzliche Ersatzprodukte werden günstiger

Kunden sind es gewohnt, für Ersatzprodukte mehr zu bezahlen als für das Original. Auch in der Schweiz. Als hierzulande vor vier Jahren der gehypte Vegi-Burger Beyond Meat lanciert wurde, mussten Konsumenten für zwei Patties acht Franken zahlen. Heute kosten die Plätzchen auf Weizenbasis zwei Franken weniger. Das Alternativprodukt ist konkurrenzfähig geworden.

Eigenmarken teilweise günstiger Im Schweizer Detailhandel ist aktuell keine Preissenkung geplant wie bei Lidl Deutschland. Und Zahlen für einen flächendeckenden Preisvergleich fehlen. Ein Blick in die Ladentheken zeigt aber, dass sich einige Ersatzprodukte dem Preis des Originals angenähert haben. So verlangt beispielsweise Coop für das vegane Prix-Garantie-Geschnetzelte pro 100 Gramm 1,48 Franken.

Bei der Konkurrenz sieht es ähnlich aus: Aldi Suisse verlangt für das vegane Gehackte 1,24 Franken pro 100 Gramm. Das Rindshackfleisch ist über 30 Rappen teurer. Und bei der Migros ist der Vegi-Burger der Eigenmarke praktisch gleich teuer wie der Rindsburger.

«In den letzten Jahren haben die Detailhändler verstärkt in ihre Eigenmarken für vegane Alternativprodukte investiert», sagt Sarah Moser, Geschäftsleiterin der Veganen Gesellschaft Schweiz. Das habe zu einem breiteren Angebot und wettbewerbsfähigeren Preisen geführt. «Die Preisdifferenz zwischen veganen Alternativprodukten bekannter Marken und den tierischen Originalen ist jedoch weiterhin vorhanden.

