Pfaffnau LU: Betrunkener Autofahrer (30) überschlägt sich

Der alkoholisierte Autofahrer war zuvor gegen die Ortsbegrüssungstafel geprallt.Am Samstag, kurz nach 5 Uhr, fuhr ein Autofahrer auf der Altbürerstrasse von St.

Urban in Richtung Altbüron. Auf der Höhe der Bushaltestelle Tundwilerweg verlor der Autofahrer die Herrschaft über sein Fahrzeug.Der Autofahrer musste seinen Führerausweis abgeben

