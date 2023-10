Pete Sampras bittet um Unterstützung für seine Familie

Das zurückliegende Jahr sei für seine Familie «äusserst schwierig» gewesen, schrieb Sampras am Sonntag (Ortszeit) in einer emotionalen Mitteilung auf der Plattform X der Herrentennis-Organisation

Es sei schwer gewesen, einem geliebten Menschen dabei zuzusehen, eine solche Herausforderung zu meistern. Ihre beiden Söhne hätten starke Unterstützung geleistet, betonte Sampras. Er würde nun um «gute Gedanken und Gebete» für seine Familie bitten, während seine Frau ihre «Heilungsreise» fortsetze.Der frühere Weltklasse-Tennisspieler und die Schauspielerin, eine einstige Miss Teen USA, hatten im Jahr 2000 in Kalifornien geheiratet.

