Petal Maps und Tawasal SuperApp schließen sich für einen zukunftsweisenden Kartendienst zusammen und legen damit den Grundstein für den Aufbau eines globalen In-Car Lösungsökosystems Am 26. Dezember unterzeichnete Petal Maps, das Navigationssystem von Huawei, eine Absichtserklärung (MOU) mit Tawasal, einem führenden Innovator in der Kommunikationstechnologie in den VAE.

Ziel der Zusammenarbeit ist die Bereitstellung verbesserter Kartendienste für Nutzer beider Parteien, die international expandieren. 1 4 An der Unterzeichnungszeremonie nahmen Abdul Jabbar Al Sayegh, Vorsitzender von Tawasal, und Eric Tan, Direktor, Huawei Cloud Service, Outbound Business and Solution Dept. teil.Tawasal SuperApp ist eine bahnbrechende App, die eine soziale Lifestyle-Plattform mit Sitz in Abu Dhabi bietet, die international operiert und verfügbar ist. Das 2022 gegründete Unternehmen Tawasal Information Technology hat sich schnell zu einem Vorreiter in der IT-Branche entwickelt und zählt heute mehr als 2,5 Millionen Nutze





