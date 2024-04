Pestizide schneller zulassen: Umweltverbände sind alarmiert, Bauern und Industrie ungeduldig Pflanzenschutzmittel, die in EU-Ländern zugelassen sind, sollen auch in der Schweiz automatisch genehmigt werden. Die Umweltverbände warnen davor, dass die Schweiz damit zum Sammelbecken für hochgiftige Pestizide werden könnte.Pflanzenschutzmittel, die in EU-Ländern zugelassen sind, automatisch genehmigen – ohne Verzögerung, wie sie heute besteht.

Das verlangt die Totalrevision der Pflanzenschutzmittelverordnung, die bis am Sonntag in der Vernehmlassung war. Dass sich die Schweiz für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln an der EU orientiert, ist zwar nicht neu. Seit 2010 werden Wirkstoffe, die in der EU genehmigt sind, von der Schweiz nicht mehr extra beurteilt. Nach der neuen Verordnung müssten Zulassungen einzelner EU-Länder nun aber zwingend berücksichtigt werden. Das war vorher fakultati

