Personalmangel bei Universitären Psychiatrischen Dienste Bern AG (UPD)

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieZwei Suizide, ein Todesfall und ein Amoklauf eines Patienten mit einer Axt – und das alles innerhalb weniger Monate. Die Vorkommnisse im Jahr 2022 bei der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern AG (UPD) brachten das Fass zum Überlaufen.

Assistenzärztinnen, Pfleger, Oberärztinnen schlugen Alarm: Aufgrund des Personalmangels sei sowohl die Sicherheit der Patienten als auch der Mitarbeiterinnen in Gefahr, Der UPD-Verwaltungsrat liess daraufhin die Vorfälle untersuchen. Das Fazit des erstellten Berichts fasste er im letzten August in einer Medienmitteilung so zusammen: «Der Experte kommt im Wesentlichen zum Schluss, dass bei der medizinischen Versorgung keine Defizite festzustellen sind.» Wie sich nun zeigt, war das aber nur die halbe Wahrheit. Zwar sind bei den Todesfällen und dem Amoklauf tatsächlich keine Fehler gemacht worde





n. Zwar sind bei den Todesfällen und dem Amoklauf tatsächlich keine Fehler gemacht worden.

