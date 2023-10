Per Haftbefehl gesuchter bayerischer AfD-Politiker festgenommen

Der per Haftbefehl gesuchte, frisch in den bayerischen Landtag gewählte AfD-Politiker Halemba ist festgenommen worden. - keystoneist festgenommen worden. Der 22-Jährige Daniel Halemba sei im Raum Stuttgart gegen 8.00 Uhr gefasst worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Würzburg am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Gegen Halemba werde wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ermittelt. Der Anfangsverdacht habe sich nach der Auswertung von Beweismitteln erhärtet. Halemba soll noch am Montag, spätestens am Dienstag einem Richter in Würzburg vorgeführt werden, der Untersuchungshaft anordnen könne.Am Freitag hatte die AfD-Fraktion selbst mitgeteilt, dass gegen einen ihrer Abgeordneten ein Haftbefehl vorliege.

Die sichergestellten Gegenstände seien mittlerweile fast alle ausgewertet worden, sagte der Sprecher der Behörde am Montag. «Die Vorwürfe haben sich für uns erhärtet.» Die Auswertung von Datenträgern laufe noch. headtopics.com

Daniel Halemba nimmt an der konstituierende Sitzung der AfD-Landtagsfraktion im Landtag teil. - keystone Die Verbindung hat sich bislang nicht auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zu den Vorwürfen geäussert. Halemba hatte bisher alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe als falsch zurückgewiesen.Abgeordnete geniessen grundsätzlich Immunität. Diese greift aber erst mit der konstituierenden Sitzung am heutigen Montag um 15.00 Uhr. Der 22 Jahre alte Halemba ist der jüngste Politiker, der in den bayerischen Landtag gewählt wurde.

Die AfD wird vom deutschen Inlandsgeheimdienst als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft. Bei den Landtagswahlen in Bayern am 8. Oktober wurde sie mit 14,6 Prozent drittstärkste Kraft.

