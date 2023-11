Pensionskassen zu höherem Mindestzins verpflichtet

Bei der Höhe des Mindestzinssatzes sind gemäss Gesetz (BVG) insbesondere die Entwicklung der Rendite der Bundesobligationen sowie zusätzlich der Aktien, Anleihen und Liegenschaften entscheidend, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.Und dort gibt es dank der Zinswende Bewegung. So ist etwa der Zinssatz der Schweizer Bundesobligationen deutlich angestiegen.

Allerdings ist die Lage an den Finanzmärkten, wo die Schweizer Pensionskassen die Vorsorgevermögen investieren, durchzogen. Die Performance von Aktien und Anleihen war im Jahr 2022 negativ und hat sich erst im laufenden Jahr wieder verbessert. Der Schwiezer Aktien-Leitindex SMI verlor letztes Jahr 16,5 Prozent und stieg seit Jahresbeginn bis Ende September um 4,6 Prozent.

Alles in allem schätzt die Landesregierung die finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen aber als stabil ein. Ende August 2023 lag der Deckungsgrad der Vorsorgeeinrichtungen ohne Staatsgarantie bei knapp 110 Prozent und damit über dem langfristigen Durchschnitt.Inflation und Kaufkraftverlust würden die Leistungsfähigkeit der 2. Säule beeinträchtigen.

«Trotz der ungünstigen Finanzmarktentwicklung im Jahr 2022 ist angesichts der stabilen Situation der Vorsorgeeinrichtungen und der höheren Verzinsung eine leichte Anhebung der Mindestverzinsung gerechtfertigt», schreibt der Bundesrat zu seiner Entscheidung.Mit der Anhebung um 25 Basispunkte liegt der Entscheid auf Linie mit der Empfehlung der Eidgenössischen Kommission für Berufliche Vorsorge.

