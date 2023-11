Patrick Rahmen gastiert in Basel: «Wir haben die meisten Tore erzielt»

Das kommt in diesen Tagen häufig vor, so auch bei dieser Veranstaltung. Aber ich äussere mich immer sehr zurückhaltend, weil ich ja schliesslich die Situation von aussen gar nicht beurteilen kann. Dass der Club zurzeit in einer schwierigen Phase steckt, ist nicht schön. Ich wünsche dem FCB auf jeden Fall nur das Beste.

Mit Ihrem neuen Club Winterthur sind Sie wesentlich besser als Basel in die Saison gestartet und liegen zurzeit auf Platz sieben der Super League. Was ist Ihr Erfolgsrezept? Die Mannschaft schafft es mehrheitlich, das umzusetzen, was ich von ihr verlange und wir ihr aus dem Trainerteam vorgeben und auch vorleben. Es macht Spass zu sehen, wie das Team wächst und sich entwickelt. Trotz der beiden hohen Niederlagen zu Beginn der Meisterschaft gegen Basel und YB haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und weiter an uns und unsere Spielidee geglaubt. Erfreulich ist, dass wir nach zwölf Spieltagen die meisten Tore aller Super Ligisten erzielt haben.

Am Mittwoch gastieren Sie mit Ihrer Mannschaft im Schweizer Cup beim FC Black Stars. Zuletzt haben Sie den Basler Erstligisten zweimal vor Ort beobachtet. Was haben Sie gesehen? Eine gut organisierte Mannschaft, die einen Plan verfolgt. «Black» hat in der Offensive wie in der Defensive eine klare Vorstellung, wie man spielen möchte. Wir stellen uns auf eine schwierige Partie ein. Diesen Achtelfinal müssen wir so sorgfältig und fokussiert angehen wie ein Meisterschaftsspiel.Ich denke gern an die Sommervorbereitungsturniere zurück, in denen ich mit der U-21 des FCB oft im Final gestanden habe.

