Partystimmung in Brüssel: Die EU feiert sich selbst. Sie ist neuerdings Weltmeister – in der Disziplin Regulierung. Statt mit künstlicher Intelligenz Innovation zu schaffen, beschränkt sich Europa darauf, Spielregeln zu definieren In Brüssel wird ausgelassen gefeiert. Anlass ist der Abschluss der Verhandlungen über den «Artifical Intelligence Act» kurz «AI Act». Dieser soll innerhalb der Europäischen Union die Anwendung von künstlicher Intelligenz regulieren.

Je nach Gefahrenprofil werden gewisse KI-Instrumente verboten, genau beobachtet oder erlaubt. Die EU nennt sich aber bereits jetzt «Weltmeister der Regulierung». Nebenbei wird die EU aber auch «Weltmeister der Bürokratie». Denn jemand muss fortlaufend prüfen, ob eine bestimmte Anwendung Gefahren birgt oder nicht. Das wird künftig eine neue Behörde, das «AI Office», übernehmen. Die USA treiben den Einsatz von künstlicher Intelligenz massiv voran, und Europa baut in der Zwischenzeit zunächst einmal Schranken.





