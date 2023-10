Parteien streiten über Entwicklungshilfe für Nahen Osten

Am Freitagmorgen steigen über dem Gaza-Streifen Rauchsäulen auf: Nachwirkungen der von der israelischen Armee über Nacht durchgeführten Angriffe. Derweil gibt es von den israelischen Geiseln auch knapp drei Wochen nach der brutalen Terrorattacke der radikalislamischen Hamas keine Spur.Moderiert von Mario Grossniklaus.

Während die Debatte um den Konflikt im Nahen Osten in den Sozialen Medien und auf der Strasse heftig und polarisierend geführt wird, steht am Anfang der Diskussion in der «Arena» an diesem Freitagabend Einigkeit: Alle anwesenden Politikerinnen und Politiker bekräftigen, dass die Hamas in der Schweiz verboten werden müsse.

Einigkeit bei Hamas-Verbot«Gegenüber einer Terrororganisation kann man nicht neutral sein», argumentierte SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel. Die SVP fordert schon seit geraumer Zeit ein Hamas-Verbot – mittlerweile haben sich auch der Bundesrat sowie die Sicherheitspolitischen Kommissionen des National- und Ständerats für ein solches Verbot ausgesprochen. headtopics.com

Die Schweiz kann auch in schwierigen Situationen die Dialogfähigkeit aufrechterhalten. Autor: Melanie Mettler Nationalrätin GLP/BE Ein Verbot sei nötig, um die Finanzierung und Propaganda der Hamas in der Schweiz zu unterbinden, meinte FDP-Nationalrätin Jacqueline de Quattro: «Wir dürfen kein sicherer Hafen für die Hamas werden.» Damit war auch GLP-Nationalrätin Melanie Mettler einverstanden.

Streitpunkt EntwicklungshilfeDas Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA hat diese Woche verkündet, Zahlungen an verschiedene palästinensische und israelische NGOs zu suspendieren. Der Grund: Die Art und Weise, wie sich diese NGOs seit dem terroristischen Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel öffentlich geäussert haben. headtopics.com

