Parlamentsdebatte über Neuauflage der Regierung in Madrid

Die Parlamentsdebatte startet am Mittwoch unter zahlreichen Protesten: Demonstranten schwenken spanische Fahnen im Zentrum Madrids. in Madrid die Debatte über eine Neuauflage der Regierung um Pedro Sánchez. Erneut dürfte der geschäftsführende Premierminister seinem Ruf als Stehaufmännchen der spanischen Politik alle Ehren machen. Doch das Ausmass des Widerstands, der ihm dieses Mal entgegenschlägt, ist sogar für den schon oft totgesagten Politiker ungewöhnlich.

«Wir beginnen heute den verfassungsmässigen Prozess, der zur Bildung einer verfassungsmässigen Regierung führen wird», sagte Sánchez zum Auftakt der Parlamentsdebatte am Mittwoch. Der Sozialist stellte dort sein politisches Programm vor. Am Donnerstagmittag findet im Parlament die Abstimmung über eine weitere Amtszeit von Sánchez statt. Pedro Sánchez hat damit erneut die Möglichkeit, zum Regierungschef gewählt zu werden. Für eine Amtseinführung benötigt er die Unterstützung der absoluten Mehrheit der Kammer mit mindestens 176 Ja-Stimme

:

SRFNEWS: Slowakei ohne Regierung - «Das Ende der Regierung ist die Fortsetzung eines Machtkampfs»Slowakei ohne Regierung : Das slowakische Parlament hat der Regierung den Stecker gezogen – und wohl auch den Machtkampf zweier Männer beendet.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SRFNEWS: Neue Regierung in Israel - Netanjahus rechts-religiöse Regierung wird im Parlament vereidigtIn Jerusalem hat die Parlamentssitzung zur Vereidigung der neuen rechts-religiösen Regierung unter Ministerpräsident BenjaminNetanjahu begonnen. Es ist die am weitesten rechts stehende Regierung , die Israel je hatte. Links und Gottlos Kennt ihr die ?

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SRFNEWS: Gescheiterte Regierung - Montenegros Regierung von Parlament gestürztDie Regierung Montenegros ist an einem Misstrauensvotum des Parlaments gescheitert.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SRFNEWS: Niederländische Regierung - «Einige sagen, der Fall der Regierung ist gut für Premier Rutte»In den Niederlanden kommt es zum Bruch in der Regierung . Ministerpräsident Mark Rutte hat den Rücktritt eingereicht. ThomasVerfuss, freier Journalist in den Niederlanden, ordnet ein.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

BAZONLİNE: Eine Parlamentsdebatte eskaliert – Die Nazi-Keule trifft ihn im InnerstenEine Linkspolitikerin beschuldigt den Lausanner Stadtrat Pierre-Antoine Hildbrand (FDP), Bettler mit Nazi-Methoden zu drangsalieren. Hildbrand spricht von einer «schweren Beleidigung».

Herkunft: bazonline | Weiterlesen »

SRFNEWS: Ein Jahr nach Pflegeinitiative - Pflegepersonal erhöht Druck vor ParlamentsdebatteEin Jahr nach der Pflegeinitiative drängt das Personal auf weitere Taten. Geht es rascher oder ist alles auf gutem Weg?

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »