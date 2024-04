Parkplätze in Luzern werden zu öffentlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge umgewandelt

Zur Förderung von Elektromobilität werden ab kommender Woche vier Parkplätze der blauen Zone in öffentliche Ladestationen umgewandelt. Das Pilotprojekt von Stadt und EWL ist auf fünf Jahre ausgelegt. Wer ein Elektro- oder Hybridfahrzeug besitzt, kann ab Mitte April in sogenannten «Grünen Zonen» in der Stadt Luzern parkieren und kostenlos Strom beziehen.

Wie die Stadt gemeinsam mit Energie Wasser Luzern (EWL) mitteilt, werden an der Eichmattstrasse im Sternmatt-Quartier und an der Bergstrasse im Hochwacht-Quartier insgesamt vier Parkplätze der blauen Zone in öffentliche Ladestationen umgewandelt. Da viele Wohnhäuser über keine eigenen Parkplätze oder Ladeinfrastrukturen verfügten, brauche es öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge, so die Stadt Luzern. Die beiden Standorte habe man unter anderem deshalb gewählt, weil sich in der Nähe nur wenige private Parkplätze befänden, erklärt David Walter, Projektleiter Mobilität der Stadt Luzern, auf Anfrag

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chefwechsel bei Hertz nach schief gelaufener E-Auto-OffensiveBeim Autovermieter Hertz gibt es nach einer misslungenen Zukunftswette auf Elektrofahrzeuge einen Chefwechsel.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Grbic verwertet Konter eiskalt – alles wieder offen zwischen Luzern und ServetteAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

FC Luzern vermiest Servette die Tabellenführung mit 2:2-RemisKeine Wachablösung in der Super League: Servette kann vom YB-Ausrutscher in Luzern nicht profitieren. Die Genfer spielen in Luzern unentschieden.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Genfer neu punktgleich mit YB - Attraktives Remis zwischen Luzern und ServetteGrbic trifft in der 54. Minute zum 2:2 für Luzern gegen Servette.

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »

Lausanne gegen YB und Luzern gegen Servette liveAm Sonntagnachmittag kommt es in der Super League zum Fernduell im Meisterkampf. Lausanne gegen YB und Luzern gegen Servette jetzt im Ticker.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Bis 2035 will die Stadt Luzern von Gas, Öl, Diesel und Benzin wegkommenDie fossilen Heizungen der städtischen Liegenschaften sollen schneller durch erneuerbare Systeme ersetzt werden, als es die Klimastrategie vorsieht. Die Stadt will zudem auf E-Fahrzeuge umstellen und einen substanziellen Teil ihres Stromverbrauchs durch Solarenergie decken.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »