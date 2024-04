Parkplätze in Luzern werden zu Ladestationen für Elektrofahrzeuge umgewandelt

Zur Förderung von Elektromobilität werden ab kommender Woche vier Parkplätze der blauen Zone in öffentliche Ladestationen umgewandelt. Das Pilotprojekt von Stadt und EWL ist auf fünf Jahre ausgelegt. Wer ein Elektro- oder Hybridfahrzeug besitzt, kann ab Mitte April in sogenannten «Grünen Zonen» in der Stadt Luzern parkieren und Strom beziehen.

Wie die Stadt gemeinsam mit Energie Wasser Luzern (EWL) mitteilt, werden an der Eichmattstrasse im Sternmatt-Quartier und an der Bergstrasse im Hochwacht-Quartier insgesamt vier Parkplätze der blauen Zone in öffentliche Ladestationen umgewandelt. Da viele Wohnhäuser über keine eigenen Parkplätze oder Ladeinfrastrukturen verfügten, brauche es öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge, so die Stadt Luzern. Die beiden Standorte habe man unter anderem deshalb gewählt, weil sich in der Nähe nur wenige private Parkplätze befänden, erklärt David Walter, Projektleiter Mobilität der Stadt Luzern, auf Anfrag

