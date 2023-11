Paramilitärische Gruppe tötet Menschen in Darfur

Die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces RSF bringt offenbar im Sudan, in der Region Darfur, Leute um. Gemäss Augenzeugenberichten sind Menschenrechtsaktivisten und Zivilisten in der Region West-Darfur wahllos getötet oder festgenommen worden. In den letzten Tagen sollen mehr als 800 Menschen bei Angriffen getötet worden sein, wie die UNO mitteilt. Die UNO selbst hat kaum noch Zugang zu den umkämpften Gebieten.

Nach Angaben von UNHCR-Sprecher William Spindler seien bewaffnete Milizen in Ardamatta, einem Vorort von El Geneina, von Haus zu Haus gezogen, um Jungen und Männer systematisch zu töten. Augenzeugen berichteten laut Spindler von groben Menschenrechtsverletzungen und sexueller Gewalt. Der Konflikt zwischen der offiziellen Armee und den paramilitärischen Kräften ist ein Machtkampf zwischen dem sudanesischen Machthaber Abdel Fattah al-Burhan und seinem bisherigen Vize Mohammed Hamdan Daglo, den die Rapid Support Forces RSF unterstützen

