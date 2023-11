Papablog: Motz und Trotz: Alles nur Luxusprobleme

Abräumen, aufräumen, mithelfen? Motz und Trotz. Irgendwer fühlt sich immer übergangen, ungehört und benachteiligt. Ja, wir haben viele Probleme zu lösen im Familienalltag – ganz viele Probleme. Viele, viele «First-World»-Probleme. Probleme, die an Lächerlichkeit kaum zu überbieten sind. Wo bleibt eigentlich die Dankbarkeit?Am Rand von Ulan Bator, der mongolischen Hauptstadt, befindet sich eine Tagesstätte für Kinder.

Kommt bei meinen Kindern hin und wieder das Gefühl auf, sie seien aus diesem oder jenem Grund die ärmsten Lebewesen der Welt, pflege ich zu Mongolei-Monologen anzusetzen, die das Gegenteil beweisen sollen. Klingt alles ein bisschen altbacken, ja? Schon möglich. Aber mir ist wichtig, dass meine Kinder wissen, wie die Dinge an anderen Orten laufen, weshalb es Organisationen wie «Bayasgalant» überhaupt braucht.

«Was möchtet ihr über diese Kinder erfahren?», frage ich Junior und die Kleine. Und siehe da, aus ihren vorwitzigen Sprechluken kamen feinfühlige Fragen, die ich anschliessend von Martina Zürcher, einer der Gründerinnen der Tagesstätte, beantworten liess. Eine Auswahl.Viele der Kinder stammen aus Familien, die zuvor als Nomaden auf dem Land gelebt haben.

«Viele von ihnen haben schlimme Rucksäcke zu tragen»: Schlafende Kinder in der Kindertagesstätte des Vereins «Bayasgalant».Aktuell kommen etwa 200 Kinder zu uns. Sie sind zwischen 2 und 16 Jahre alt und bekommen bei uns täglich warme Mahlzeiten. Bei den grösseren Kids schauen wir, dass sie zur Schule gehen und ihre Hausaufgaben machen. Die kleineren Kinder werden von uns den ganzen Tag betreut oder gehen in einen unserer drei Kindergärten.

