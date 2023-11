Papablog: Familienbudget: 14 Spartipps für bezahlbare Kinder

Durch gründliche Prüfung minimieren Sie das genetische Risiko einer teuren Zahnspange. Alternativ können Sie gleich eine Kieferorthopädin oder einen Kieferorthopäden heiraten. Dann brauchen Sie auch keine Spartipps.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BERNERZEITUNG: Papablog: Motz und Trotz: Alles nur LuxusproblemeStreit ums Tablet, Ämtli oder TV-Programm – echt jetzt? Unser Autor plädiert für mehr Dankbarkeit und fordert seine Kinder auf, über den Tellerrand zu schauen.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

20MIN: Basel: «Kinder sollen alles verstecken, was jüdisch aussieht»Jüdische Kinder erleben Hass und Drohungen in ihrem Schulalltag. Die Situation sei sehr akut, so die Israelitische Gemeinde Basel. Die Jüdische Primarschule in Basel hat vor drei Wochen ihre Sicherheitsmassnahmen erhöht.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Good News: Taube Kinder in China können dank Gentherapie hörenWissenschaftler in China haben es geschafft, das natürliche Hörvermögen bei taub geborenen Kindern dank Gentherapie wiederherzustellen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Buch «Landstrassenkind» von Michael Herzig über Opfer Hilfswerk Kinder der LandstrasseMariella Mehr und ihr Sohn Christian Mehr waren Opfer des Hilfswerks Kinder der Landstrasse. Ihre Beziehung haben diese traumatischen Erfahrungen fast zerstört.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Halloween und Fasnacht: Zwei verschiedene Bräuche für KinderManche Kinder hierzulande kennen Fasnacht nicht mehr, dafür freuen sie sich umso mehr auf Halloween. Was hat es mit dem Brauch auf sich, der am 31. Oktober gefeiert wird? Der EV Zug führt im Tessin deutlich – das letzte Drittel gegen den HC Lugano ist im Gange Am Freitag noch musste der EV Zug gegen Ambri eine Niederlage einstecken. Werden die Zuger gegen die zweite Tessiner Mannschaft ein besseres Resultat erzielen?

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Wenn Kinder trauern: «Ich hatte Angst, dass ich meine Schwester vergesse»Sofia war neun, als ihre kleine Schwester starb. Heute ist sie eine junge Frau und gibt der BaZ einen Einblick in ihre damals kindliche Seelenwelt.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕