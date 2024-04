Panagiota Petridou stillt ihr zweijähriges Kind und wird dafür kritisiert

Panagiota Petridou stillt ihr zweijähriges Kind und wird dafür hart kritisiert. Denn ihre Fans halten diese Ernährungsweise nicht mehr für altersgerecht. Seitdem ernährt sie ihr Kind ausschließlich durchs Stillen. Nicht selten muss sie Fragen wie «Wie lange willst du denn noch stillen?» über sich ergehen lassen. Zahlreiche Follower halten es nicht für altersgerecht, dass die 44-Jährige bei ihrem Sprössling weiterhin auf natürliche Muttermilch setzt.

So hagelte es Kommentare wie: «Das ist ja schon nicht mehr normal so lange» oder «Da kommt ja nichts mehr raus. Das Kind braucht das doch gar nicht». Äußerungen, die die Autoverkäuferin nicht kaltlassen. Mit einer Schnappschuss-Diashow, die Panagiota jeweils beim Stillen ihres Sprösslings zeigt, holt sie zum Gegenschlag aus

