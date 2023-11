Palliative Care im Emmental: Lebensqualität in den letzten Tagen

«Es ist wichtig, über das Sterben zu reden», sagt Danielle Lemann. Mit dieser Überzeugung war die Langnauerin zu Beginn ihrer Berufslaufbahn allerdings noch weitgehend allein. Das zeigte sich etwa, als sie als junge Assistenzärztin in einem Spital einem Patienten mitteilte, dass er Krebs habe und sterben werde. Das habe einen heftigen Streit mit dem Chefarzt abgesetzt, erzählt die pensionierte Hausärztin.

In Grossbritannien war man weiter: In den 1960er-Jahren gab die Krankenschwester und Sozialarbeiterin Cicely Saunders den Impuls für palliative Pflege. In der Schweiz nahm Danielle Lemann Elisabeth Kübler-Ross als Wegbereiterin dieser Art der Pflege wahr.Übersetzt wird der Begriff Palliative Care etwa mit «ummantelnder Fürsorge».

Auch als Mitglied des Grossen Rates des Kantons Bern musste die Langnauer SP-Politikerin eine Abfuhr einstecken, als sie einen Vorstoss in Sachen Palliative Care machte. In einer Motion, die sie mit «menschlichem Sterben in Berner Spitälern» überschrieb, verlangte sie 2009 Geld vom Kanton, «damit palliative Pflege bezahlbar bleibt».

Gar abgelehnt wurde 2009 ihre Forderung nach einer Professur für Palliative Care an der Uni Bern. Doch 2012 wurde am Inselspital ein universitäres Zentrum Palliative Care mit Professor Steffen Eychmüller geschaffen. Die Zeit gab Danielle Lemann also recht – auch im Emmental.

Hinzu kommt, dass der Kanton Bern selbst auch aktiv wurde in Sachen palliative Versorgung. In der Region Emmental-Oberaargau hat er vor drei Jahren einen Versuch für einen mobilen Palliativdienst (MPD) lanciert. Auf Anfang 2024 werde das Angebot, wie in anderen Regionen des Kantons, regulär eingeführt, teilt Dominique Hügli auf Anfrage mit.

